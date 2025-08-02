قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تناقش "الواقع بعد التخرج"

تحت عنوان.. "الواقع بعد التخرج" شهدت مناقشات الجلسة الخامسة من فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025 حوارا تفاعليا أدارته بتول هانى بين المنصة والحضور حول "الواقع بعد التخرج".

وأكد أيمن الشربيني مؤسس شريك فى influence -me ضرورة التعرف على الميزة التنافسية التى يمتلكها كل شاب مقبل على سوق العمل واستثمار ذلك، فالميزة التنافسية لدى الشباب عنصر حاسم في رسم ملامح مستقبلهم المهني في ظل سوق عمل يتسم بالتغير السريع والمنافسة الشديدة، ويمنحهم الأفضلية في اقتناص الفرص الوظيفية والتميز فيها مع تطوير الذات المستمر، والسعي لاكتساب خبرات متعددة.

وأشار الشربينى إلى الدور المؤثر للسوشيال ميديا كعنصر فاعل ومؤثر في تشكيل الرأي العام وصناعة الاتجاهات الاجتماعية والثقافية.

وأعرب الدكتور محمد فتحى أستاذ الإعلام عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحوار، مؤكدا على أهمية دوره المؤثر الإيجابى والفعال وصناعة محتوى إعلامى قيم يدفع بالقيم الإيجابية بالمجتمع فى ظل تأثير هذا المحتوى على الشباب والأطفال.



وأشار فتحى إلى أهمية التربية الإعلامية ودوره المحوري في تشكيل وعي المجتمعات وتوجيه سلوك الأفراد، فالإعلام، بمؤسساته المختلفة، هو المصدر الأساسي لنقل الأخبار والمعلومات وتحليل الأحداث، بينما يمتلك المؤثر قدرة فريدة على الوصول المباشر والسريع إلى الجمهور، خاصة من فئة الشباب، وعندما يتكامل دور الإعلام المهني مع تأثير المؤثر الواعي، تتشكل منظومة قوية قادرة على نشر القيم الإيجابية، ومواجهة الشائعات، وتعزيز الانتماء الوطني. لكن تظل المسؤولية الأخلاقية عنصرًا أساسيًا في هذا الدور

وأوضح الدكتور شريف الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، التطورات المتسارعة التي يشهدها الجهاز الإداري للدولة، حيث بدأت الصورة النمطية للموظف الحكومي في التغير، ولم يعد الموظف مقيدًا بالروتين أو محدود الطموح، بل أصبح مطلوبًا منه أن يكون نموذجًا للكفاءة والتطور.

ووجه نصيحة صادقة للشباب، أن النجاح يبدأ بترتيب الأولويات، وتطوير الذات، وتنمية القدرة على الإقناع والتأثير، خاصة في التعامل مع الرؤساء وزملاء العمل.

كما شدد على أهمية امتلاك مهارات التواصل، إلى جانب القدرات الشخصية التي تميز كل شاب عن غيره.

وأشار الدكتور توفيق محمود المدير التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية بمصر إلى الفجوة القائمة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، موضحا أن الفرد هو العائق أمام تطوير ذاته، حيث إن التحولات السريعة والمتغيرة فى سوق العمل له تاثير واضح على التخصص وأن الطموح يجب أن يواكبه عمل مع أهمية التحلي بالمرونة مع أهمية اكتشاف الذات والاهتمام بمواكبة كل جديد فى مجال التخصص.

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