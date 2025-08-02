محافظ القاهرة يتابع رفع كفاءة الطريق الواصل بين ميدان الأوبرا وشارع 26 يوليو (صور)

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة منطقة وسط المدينة شملت المنطقة المحيطة بحديقة الأزبكية فى إطار الاستعدادات النهائية الجارية لافتتاحها.

وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الطريق أمام حديقة الأزبكية والواصل بين ميدان الأوبرا وشارع ٢٦ يوليو، تمهيدًا لاعادة فتحه أمام المشاة والسيارات، بعد إعادة رصفه ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات، وأعمدة الإنارة، وإزالة كافة الإشغالات الموجودة به.

تطوير حديقة الأزبكية

وتفقد دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الأسبوع الماضى،الاستعدادات النهائية لأعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الإسكان بحديقة الأزبكية، ومنطقة المكتبات تمهيدًا لافتتاحها قريبًا ضمن جهود استعادة المظاهر الاثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها، وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية.

شارك فى الجولة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. عبد الله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من قيادات وزارة الاسكان والمحافظة.





وشدد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجداول الزمنية المخطط لها.

وأكد محافظ القاهرة على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من أعمال التطوير.

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