محافظ القاهرة يشرف على إخلاء محيط حديقة الأزبكية من الباعة

يشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال نقل الباعة الجائلين المتواجدين بجوار حديقة الأزبكية إلى جراج العتبة، ورفع الإشغالات في المنطقة المحيطة بها في إطار أعمال التطوير الجارية بالمنطقة والتى تقوم بها وزارة الإسكان، والتي تشمل مجمع المسارح، ومنطقة بيع الكتب استعدادًا لافتتاح حديقة الأزبكية قريبا.

ورافق محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من أعمال التطوير ضمن جهود استعادة المظاهر الأثرية والمميزة لمنطقة القاهرة الخديوية والتاريخية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها، وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية.

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