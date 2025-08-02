الصحة الفلسطينية: نسب الإشغال داخل مستشفيات قطاع غزة تصل لـ 300%

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن المستشفيات تمتلئ بأعداد المرضى والمصابين ما يفوق القدرة الاستيعابية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن نسب الإشغال في مستشفى الشفاء 240% والرنتيسي 210% والأهلي العربي 300%.

وقبل وقت سابق أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا، أن المجاعة في غزة نتيجة سعي متعمد لاستبدال ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية بالمنظومة الأممية.

أسباب المجاعة في غزة

وأوضح أن آلية المساعدات الحالية دوافعها سياسية ومسؤولة عن مقتل نحو١٤٠٠ جائع في غزة.

وتابع: الوضع تفاقم بمنع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى غزة منذ ٥ أشهر، مضيفًا أن تهميش وإضعاف الأونروا لا علاقة له بادعاءات تحويل المساعدات إلى جماعات مسلحة.

كما أوضح أن إضعاف الأونروا متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد بقائهم في غزة.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، أن 900 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية، وسط حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية المستمرة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

قالت مصادر طبية بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، اليوم السبت: إن طفلًا جديدًا توفي بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية، منذ أيام وفاة 8 فلسطينيين بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، ما رفع إجمالي للوفيات إلى 162، بينهم 92 طفلًا، إثر تسجيل وفاة آخرين في الساعات الـ 24 الماضية.

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