السبت 02 أغسطس 2025
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خارج الحدود

51 شهيدا في غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 51 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 27 من منتظري المساعدات.

آلية المساعدات الحالية مسيسة ومسؤولة عن مقتل 1400 جائع في غزة

ومن جانبه، أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، أن المجاعة في غزة نتيجة سعي متعمد لاستبدال ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية بالمنظومة الأممية.


أسباب المجاعة في غزة

وأوضح أن آلية المساعدات الحالية دوافعها سياسية ومسؤولة عن مقتل نحو١٤٠٠ جائع في غزة.

وتابع: الوضع تفاقم بمنع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى غزة منذ ٥ أشهر، مضيفًا أن تهميش وإضعاف الأونروا لا علاقة له بادعاءات تحويل المساعدات إلى جماعات مسلحة.

كما أوضح أن إضعاف الأونروا متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد بقائهم في غزة.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، أن 900 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية، وسط حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية المستمرة.

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