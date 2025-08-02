السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض مقتل مزارع بالقليوبية

قتل مزارع علي يد
قتل مزارع علي يد مجهولين بالقليوبية،فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بـ القليوبية جهودها لكشف غموض مقتل مزارع على يد مجهولين بقرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ، حيث تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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تلقى مدير أمن القليوبية بلاغًا يفيد بمقتل شخص بإحدى قرى مركز طوخ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، حيث تشير التحريات الأولية إلى أن القتيل يُدعى "جمال. أ"، وقد لقي مصرعه إثر تعرضه لاعتداء من مجهولين إثر عودته لمنزله صباح اليوم بعد شراء عيش لافطار أسرته.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لضبط مرتكبي الواقعة وكشف ملابسات الجريمة الغامضة.

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