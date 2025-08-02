غلق باب تسجيل الرغبات اليوم، الرابط الرسمي لنتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم السبت الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٥، هو اليوم الأخير لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وشددت الوزارة على أهمية الإسراع في تسجيل الرغبات قبل غلق الموقع، حتى لا يُحرم الطالب من فرص المنافسة على الأماكن المتاحة بالمرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الأولى، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بكفاءة على مدار ٢٤ ساعة، ويُتاح من خلال الرابط:

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى الحصول علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات فور إعلانها من خلال الرابط التالي



كما تُواصل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل صحيح وآمن.



الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث، علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي، وجاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبًا.

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبًا.

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبًا.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبًا.

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبًا.

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالبًا.

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبًا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالبًا.

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