لجان انتخابات الشيوخ في الدقهلية تستعد لاستقبال 4 ملايين و674 ألفًا و726 ناخبًا

كشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عدد المقار الانتخابية بنطاق المحافظة يبلغ 656 مقرًا، تضم 723 لجنة انتخابية، يشرف عليها 723 مستشارًا، ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت 4 ملايين و674 ألفًا و726 ناخبًا على مستوى المحافظة، ويتنافس 22 مرشحا لاختيار 6 مرشحين منهم بالنظام الفردي، إلى جانب القائمة وتضم 7 مقاعد، ليكون عدد مقاعد الدقهلية 13 مقعدًا.

ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت 4 ملايين و674 ألفًا و726 ناخبًا.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية، استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري 2025، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وبكل شفافية وحيادية.

تجهيز اللجان عبر مديريات التربية والتعليم والأجهزة المعنية

وشدد محافظ الدقهلية على التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان الانتخابية، وتجهيز اللجان عبر مديريات التربية والتعليم والأجهزة المعنية، كما شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كافة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة والإنارة بمحيط اللجان والمقار الانتخابية.

توفير مظلات وأماكن انتظار لكبار السن والكراسي المتحركة لذوي الهمم

وأكد محافظ الدقهلية على توفير مظلات وأماكن انتظار لكبار السن والكراسي المتحركة لذوي الهمم، ووضع خطة تأمين طبية بالتنسيق مع مديريات الصحة، وتوفير مصادر كهرباء بديلة تحسّبًا لأي طوارئ، والتنسيق الكامل بين مركز السيطرة والتحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، مع غرف العمليات في جميع المراكز والمدن والقرى.

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