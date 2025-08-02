انقلاب سيارة محملة بالبطاطا على طريق المنصورة - ميت غمر في الدقهلية

شهد طريق المنصورة - ميت غمر في محافظة الدقهلية انقلاب سيارة محملة بالبطاطا على طريق سندوب - اجا.

وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية تلقت إخطارا يفيد بـ انقلاب سيارة محملة بالبطاطا على طريق المنصورة - ميت غمر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث وقامت برفع السيارة من الطريق.

وانتقلت كريمة صديق نائب رئيس مركز أجا، وفريق العمل الميداني برئاسة المركز لموقع الحادث بمصاحبة معدات رئاسة المركز وتم رفع سيارة محملة بالبطاطا بطريق المنصور - ميت غمر.

كما انتقلت قوة أمنية ورجال الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم فتح الطريق ضمن جهود رئاسة المركز لتكثيف أعمال القطاعات الميدانية اليومية بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة للمركز.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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