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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة إصابة جارهما بعاهة مستديمة في المعصرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة إصابة جارهما بعاهة مستديمة وحيازة سلاح أبيض "كتر " بمنطقة المعصرة.


وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم حيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني في غير الأحوال المصرح بها قانونيا والشروع في قتل.

وكشف التقرير الطبي أن المجني عليه أصيب بطعن في ذراعه وتخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل الشفاء  منها تمثلت في عجز قدرت نسبته بحوالي 4%.

وكان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عاطلين وجارهما وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين صحة الواقعة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما سلاح أبيض كتر وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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