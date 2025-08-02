السيطرة على حريق مركب نيلي بكورنيش رشيد دون إصابات بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق مركب للرحلات النيلية بكورنيش مدينة رشيد، وإخماده دون وقوع إصابات بشرية.

حيث تفاجئ المواطنون من أهالي مدينة رشيد باشتعال النيران بأحد مراكب الرحلات النيلية، والتهمته دون وجود أحد على متنه، مما دفع قوات الحماية المدنية الانتقال إلى مكان الواقعة والعمل على سيطرة الحريق وإخماده.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة المختصة إلى مكان الحريق، وجارٍ حصر التلفيات ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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