السبت 02 أغسطس 2025
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محافظات

وصلة تعذيب على يد الأب تنهي حياة ياسمين بالشرقية، تفاصيل صادمة في تنفيذ الجريمة

المجني عليها،فيتو
المجني عليها،فيتو

جريمة مأساوية شهدتها محافظة الشرقية الساعات القليلة الماضية حيث تجرد أب من إنسانيته، لتتحول لحظة غضب إلى مأساة هزّت قرية العصايد بمركز ديرب نجم، بعدما لقيت الفتاة "ياسمين. أ. س" (17 عامًا) مصرعها داخل منزل أسرتها، وسط اتهامات لوالدها بقتلها.

خطيب ياسمين ضحية والدها بالشرقية: أبوها مش قاتل واللي حصل ساعة شيطان

في تطور مفاجئ، خرج خطيب ياسمين عن صمته مدافعًا عن والدها المتهم، قائلًا إن ما حدث لم يكن بدافع النية للإيذاء، بل مجرد "ساعة شيطان". 

علاقتهما كانت مستقرة وأن ياسمين لم تشتكِ يومًا من والدها

وأضاف: "اتصورنا قبل الحادث بثلاثة أيام، وكانت فرحانة جدًا وبتحبني ومكنتش مغصوبة خالص"، مؤكدًا أن علاقتهما كانت مستقرة وأن ياسمين لم تشتكِ يومًا من والدها الذي كان يعتبرها "ضهره وسنده".

كواليس الساعات الأخيرة قبل وفاتها 

وأوضح أن يوم الحادث شهد مشادة عابرة بين الأب وابنته، انتهت بضربة أثناء العتاب، قبل أن يدرك الأب ما حدث ويحاول الانتحار من هول الصدمة.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

الأجهزة الأمنية بالشرقية، فور تلقيها البلاغ، انتقلت إلى موقع الجريمة وألقت القبض على الأب "أحمد. س. أ. س" (42 عامًا)، تاجر خردة، والذي اعترف خلال التحقيقات بأنه ضرب ابنته بخرطوم بوتاجاز لتأديبها بعد علمه بزيارتها صديقة سبق أن رفضت الأسرة ارتباط عمها بها.

وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

شقيقة المجني عليها: العلاقة بين ياسمين ووالدها كانت استثنائية

شقيقة المجني عليها، "ندى"، كشفت أن العلاقة بين ياسمين ووالدها كانت استثنائية، إذ فضّلها على باقي أشقائها وكانت تساعده في عمله، مضيفة أن الخلاف بدأ عندما خرجت ياسمين لتوصيل مبلغ مالي لصديقتها، وتصادف أن خطيبها رآها وأبلغ والدها. وبعد المواجهة، اعترفت، فانهال عليها بالضرب ثم تركها ليتوضأ، ليعود فيجدها جثة هامدة.

الحزن يخيم على منصات التواصل الاجتماعي 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خيم الحزن والغضب، حيث نعى المئات من أبناء الشرقية الفتاة بكلمات دامعة، مطالبين بمحاسبة الجاني وإنزال أقصى العقوبة به، فيما يرى آخرون أن ما حدث كان نتيجة لحظة فقدان سيطرة انتهت بكارثة لا تُحتمل.

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