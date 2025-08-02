السبت 02 أغسطس 2025
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محافظات

حبس المتهمين فى واقعة مشاجرة عمال سوهاج

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح محافظ سوهاج

 قررت النيابة العامة بقسم ثان سوهاج بحبس العمال المتهمين، ٤ أيام على ذمة التحقيق فى واقعة مشاجرة كافتيريا الخلاط وكافتيريا الحلويات، الذي تسبب في مشاجرة بالكرسى وأدى إلى إصابة 13 شخصًا من المواطنين بسبب قيام عمال محل الطرف الثاني بتقديم بعض المأكولات لأحد الزبائن حال جلوسه على طاولة خاصة بمحل الطرف الأول، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

 

كان اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من قسم ثان سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بين عمال كافتيريا الخلاط للعصائر وكافتيريا للحلويات بدائرة قسم ثان سوهاج مما أدى إلى إصابة 13 شخصًا. 
 

 

وتمكن ضباط مباحث  قسم ثان سوهاج من إلقاء القبض على كل من طرف أول عمال كافتيريا الخلاط للعصائر، وهم: “محمد ا م م”  36 عامًا - عامل بمحل الخلاط للعصائر، مقيم مركز سوهاج، “حمادة م ذ ح”- 40 عامًا عامل بذات المحل  ومقيم قسم أول سوهاج ، “حمادة ك ا ”  24 عامًا عامل بذات المحل  ومقيم مركز أخميم، “هشام ح ع ا”  26 عامًا عامل بذات المحل  ومقيم قسم أول سوهاج، “أحمد ك ع ح” 49 عاما عامل بذات المحل ومقيم قسم أول سوهاج، “يوسف ا ح” 20 عامًا عامل بذات المحل ومقيم قسم ثان سوهاج.
 

و“طرف ثان” عمال كافتيريا زلابيا للحلويات، وهم: محمد م ش م - 21 عامًا عامل بمحل للحلويات  مصابًا " سحجات متفرقة بالجسم ومقيم قسم أول سوهاج ويوسف م ع ص 22 عاما عامل بذات المحل – ومقيم قسم ثان سوهاج وزياد خ ع ا  20 عامًا عامل بذات المحل ومقيم قسم أول سوهاج.
 

ونشبت مشاجرة بين الطرفين تطورت إلى التشابك بالأيدي على إثر مشادة كلامية بينهم بسبب قيام عمال محل الطرف الثاني بتقديم بعض المأكولات لأحد الزبائن حال جلوسه على طاولة خاصة بمحل الطرف الأول، وتم ضبط طرفـي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهم.


تم توجيه رئيس قسم الوقاية بإدارة الحماية المدنية لفحص المحلين محل البلاغ وتبين عدم استيفائهما لاشتراطات الوقاية من الحريق وتم تحرير محضر بذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة قررت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.

 

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مدير أمن سوهاج واقعة مشاجرة قسم ثان سوهاج سحجات متفرقة بالجسم حبس المتهمين النيابة العامة اللواء حسن عبد العزيز اصابة 13 شخص

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