السجن المشدد 15 عاما لعاطلين لاستدراجهما شخص وتصويره عاريا بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، السجن المشدد لمدة 15 عاما لعاطلين، لاستدراجهما شخص لمكان ما بحجة حل خلاف بينهما سابق، وقاما بحجزه والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه بأسلحة بيضاء، وهتك عرضه، وتصويره صور وفيديوهات خادشة للحياء، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.



الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

إحالت النيابة العامة المتهمين:- "عمر م ن خ" السن ٢٢ ومقيم شارع الصحبة بجوار كشري السلطان الخصوص، و"محمد م م ع" ومقيم شارع كشري السلطان كرداسة - الخصوص، في الجناية رقم ٥١٠٠ لسنة ٢٠٢٥ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ١٠٩٦ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٤/٣/٢٤ بدائرة الخصوص بمحافظة القليوبية خطفا وآخر مجهول بالتحايل المجني عليه / محمد. ا بأن استدرجاه إلى مسكن معلوم لديهما بعدما أوهماء بالتحدث قليلًا لحل الخلافات السابقة بينهما، قاصدين ابعاده عن ذويه وأعين المارة فتمكنا بذلك من الإختلاء به في ذلك المسكن على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه احتجزا وآخر مجهول المجني عليه محمد السيد عبد المنعم بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وبغير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بأن أوهماه بالتحدث قليلًا لحل الخلافات السابقة بينهما، وعذباه بدنيًا بالضرب بسلاحين أبيضين مطواه سكين فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أنه قد اقترنت جناية الخطف بجناية هتك عرض المجني عليه المخطوف وهي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان:- هتكا عرض المجني عليه المخطوف / محمد. ا بالقوة والتهديد بأن جرداه من ملابسه عنوه لإهانته والتقليل من شأنه ملتقطين له صورا مخدشه للشرف على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أنه سرقا وآخر مجهول المنقولات المبيئة قدرًا ووصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد.ا، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن تعديا عليه بالضرب بسلاحين أبيضين (مطواء سكين)، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، فأعدما إرادته وبثا الرعب في نفسه وقد ترك الاكراه اثر جروح وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء علي منقولاته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه أكرها المجني عليه سالف الذكر بالقوة والعنف بأن تحصلا علي توقيعه وبصمته علي إيصالات أمانة بالتهديد بأسلحة بيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة أنه حازا بغیر ترخيص سلاحين أبيضين (مطواه سكين)

وأختتم أمر الإحالة أنه تعديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر وذلك بأن التقطوا له بجهاز هاتف مزود بكاميرا صورا عارية تحصلا عليها بغير رضاه لتهديده بما يخدش الشرف، مستقبلًا بوسائل الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما تحصلا عليه بغير رضاته على النحو المبين بالتحقيقات.

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