حبس وغرامة، تعرف على عقوبة سوزي الأردنية بعد اتهامها بازدراء الأديان

تستمع جهات التحقيق، لأقوال البلوجر سوزي الاردنية في الاتهامات والبلاغات المقدمة ضدها من بينهما بلاغ بازدراء الأديان، حيث قامت في إحدى الفيديوهات الخاصة بها بالتحدث عن حديث نبوي بطريقة لا تليق.

عقوبة ازدراء الأديان

كشف المستشار ميشيل حليم أن القانون يعرف جريمة ازدراء الأديان بأنها احتقار الدين، أو أحد رموزه، أو مبادئه الثابتة، أو نقده أو السخرية منه بأي شكل من الأشكال، أو إساءة معاملة معتنقيه، لأن مثل هذه السلوكيات هي التي تثير الفتن.

وأوضح أن سوزي الأردنية من المتوقع أن تعاقب طبقا للمادة 98 من قانون العقوبات تنص على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تلقت عدة بلاغات من بعض المحامين، تتهم البلوجر سوزي الأردنية، بإعداد ونشر محتويات مصورة من شأنها الإساءة لقيم المجتمع المصري، فضلا عن كونها منافية للآداب العامة، تم فحص البلاغات وعدد من مقاطع الفيديو الخاصة بالبلوجر سوزي الأردنية، وعرضها على النيابة العامة التي أمرت بضبطها وإحضارها للتحقيق.

وبناء على أمر النيابة المشار إليه، توجهت قوة من رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة إلى منزل سوزي الأردنية بمنطقة القاهرة الجديدة، وتمكنت من إلقاء القبض عليها.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن البلوجر سوزي الأردنية، اعتادت إثارة الجدل من خلال الظهور في مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تتحدث فيها عن أمور من شأنها خدش الحياء العام، والإساءة إلى قيم المجتمع المصري، ومؤخرا ظهرت في مقطع فيديو تحتفل بنجاحها في الثانوية العامة بمجموع 50 %، وهو الفيديو الذى حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دخلت سوزي الأردنية في خلاف مع المذيعة ياسمين الخطيب، التي طلبت منها الظهور في حلقة تليفزيونية، إلا أن سوزي اشترطت الحصول على 100 ألف جنيه، الأمر الذي أثار غضب ياسمين الخطيب، وانتقدت سوزي الأردنية بشدة، فما كان من الأخيرة إلا الرد عليها مؤكدة أن مبلغ 100 ألف جنيه ليس بالكثير لأنها نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تقل عن أي نجم في مجال آخر.

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