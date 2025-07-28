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انخفاض تنسيق القبول بالثانوى العام في المنوفية 3 درجات

نزول تنسيق القبول
نزول تنسيق القبول بالثانوى العام فى المنوفية 3 درجات

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، نزول درجة القبول بالثانوى العام 3 درجات لتصبح 227 على أن يكون ذلك ببعض المدارس لاستكمال الكثافة المطلوبة.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أنه سيتم اعتماد درجة القبول الجديدة ببعض المدارس من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم.

 

اعتماد تنسيق القبول بالثانوى العام فى المنوفية

 وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوي العام والثانوي الفني وخدمات للعام الدراسي 2025 /2026، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، حيث بلغت درجات القبول بالثانوي العام والرياضي (230) درجة والثانوي العام الخاص (215) درجة والثانوي العام خدمات بمصروفات (210) درجات.

 

تنسيق القبول وفقًا للوائح المنظمة

وأشار الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إلى أنه تم تقدير تنسيق القبول بنوعيات التعليم المختلفة للعام الدراسي 2025 /2026 وفقًا للجنة المشكلة برئاسة مدير عام التعليم العام والتعليم الفني بالمديرية.

واشار إلى أنه يتم مراعاة النزول بمجموع تنسيق القبول وفقًا للوائح المنظمة ومنها إقرار  المدرسة بوجود أماكن وعدم اكتمال الكثافة حتى يتحقق التوازن بين التعليم العام والفني ولشغل جميع التخصصات بالتعليم الفني بما يحقق العدالة للاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة بكافة المدارس والتخصصات. 

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية بنطاق المحافظة كون التعليم أحد ركائز التنمية المستدامة، مقدمًا التهنئة للطلاب ولأسرهم، ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح لأبنائه مطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.

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