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محافظات

سبايدر مان جديد فى المنوفية، واقعة ياسين تتكرر فى منوف (فيديو)

سوبر مان جديد فى
سوبر مان جديد فى المنوفية

لم تكد قضية الطفل "ياسين" في دمنهور، والتى أثارت الرأي العام في مصر تهدأ، حتى تلقّى أهالي محافظة المنوفية صدمة جديدة، بطلها هذه المرة "محمد"، ذلك الطفل الذي لم يتجاوز التاسعة من عمره، والذي تعرّض لاعتداء آثم على يد "مبيض محارة" بمدينة منوف، في واقعة أعادت إلى الأذهان نفس تفاصيل الجُرح، وفجرت براكين الغضب الممزوج بالخوف من تكرار المأساة.

والدة الطفل تروي المأساة

والدة الطفل محمد قالت بنبرة يكسوها الأسى والحزن  : "ابني محمد كان عند والدتي كعادته، ونزل يتمشى شوية، وفوجئت به راجع مرعوب، ووشه شاحب، وبيعمل حركات غريبة بعينه وجسمه بيرتعش، وقال لي وهو بيعيط: يا ماما حصل كذا وكذا".

وتابعت بقلب مكسور: "أول حاجة عملتها بلغت والده، اللي أخد محمد وراح فورًا على قسم شرطة منوف، وحكى كل اللي حصل وبعدها تم عرضنا على ضابط المباحث ووكيل النيابة، وبدأت إجراءات التحقيق".

وأكدت والدة الطفل أن تقرير الطبيب الشرعي جاء صادمًا، حيث أثبت وقوع الاعتداء بالفعل، وأوضح وجود آثار تدل على الانتهاك، قائلة: "الطبيب الشرعي أثبت أنه تعرض للاعتداء الجنسي.. وأنا ما بطلبش غير العدل، وبطالب بأقصى عقوبة ممكنة على الجاني.. لأن اللي حصل ما يتسكتش عليه".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا لجأت للقضاء من البداية، ومش عايزة غير حق ابني.. العدالة لازم تاخد مجراها، ولازم المجتمع كله يقف جنب الضحايا مش يتجاهلهم".

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الطفل ياسين قضية الطفل ياسين محافظة المنوفية مدينة منوف منوف

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