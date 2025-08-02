السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر اليورو في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

اليورو
اليورو

سعر اليورو ، شهد  سعر اليورو استقرارًا أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، اليوم السبت 2 أغسطس  2025، وفق آخر التحديثات.

وتقدم "فيتو" سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

اقرأ التالي: رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري

 

اليورو 
سعر اليورو، فيتو 

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري 

  • 55.64 جنيه للشراء.
  • 55.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 

  • 55.64 جنيه للشراء.
  • 55.77 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم 

سعر اليورو في بنك قطر 

  • 55.64 جنيه للشراء.
  • 55.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول 

  • 55.64 جنيه للشراء.
  • 55.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

  • 55.64 جنيه للشراء.
  • 55.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

  • 55.64 جنيه للشراء.
  • 55.77 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم

 

اليورو 
سعر اليورو، فيتو 

 

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

 اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، ألا وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).

وتستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.

اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم 

كما يُعدّ اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي بحلول ديسمبر 2019، ونظرًا لتداول أكثر من 1.3 تريليون يورو، حظي اليورو بواحدة من أعلى القيم الإجمالية للأوراق النقدية والعملات المعدنية قيد التداوُل في العالم.

البنك المركزي الأوروبي

ويخضع اليورو لإدارة  البنك المركزي الأوروبي بمقره في فرانكفورت، والسلطة النقدية لنظام اليورو (المتألّف من البنوك المركزية لدول منطقة اليورو)؛ نظرًا لصفته المستقلّة، فإن البنك المركزي الأوروبي يحظى بالصلاحية الحصرية لوضع السياسة النقدية ويشترك نظام اليورو في طباعة وسك وتوزيع عملات اليورو النقدية والمعدنية ضمن جميع الدول الأعضاء، ويضطلع بتشغيل شبكات الدفع في منطقة اليورو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار العملات العربية والأجنبية اسعار العملات العربية اسعار العملات الأهلي المصري البنك المركزى بنك كريدي أجريكول بنك قطر بنك الإسكندرية سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر الدولار امام الجنيه سعر اليورو في البنك سعر اليورو في البنك المركزي سعر اليورو في البنك المركزي المصري سعر اليورو في بنك قطر سعر اليورو فى بنك كريدى إجريكول سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

مواد متعلقة

3934 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت

سعر صرف الدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة تنهي تعاملات يوليو على أداء متوازن.. وهذه أبرز الأحداث المؤثرة بأسواق المال الشهر المنصرم.. وخبيرة تتوقع موجة من التعافي والنشاط خلال تعاملات أغسطس

آخر تحديث لأسعار الفضة في مصر، عيار 925 يصل لهذا المستوى

استقرار أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 2 أغسطس

سعر صرف الدولار أمام الجنيه صباح اليوم السبت 2 أغسطس 2025

الأكثر قراءة

بعد كشف موعد إرساله للرئاسة، مصير تعديل الإيجار القديم وموقف زيادة الأجرة

بعد ظهور أعمال توسعية بمطار سد النهضة، باحث يكشف حقيقة تحويل إثيوبيا لمجرى النيل

تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية من مسكنها بالقاهرة الجديدة

الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع

أبرزها ازدراء الأديان وتشويه صورة المرأة المصرية، قائمة الاتهامات الموجهة لـ سوزي الأردنية

أبرزهم ليلى الشبح وأرملة شيكا، بلاغات ضد بلوجرات في أقسام شرطة الجيزة

ترحيل أم سجدة إلى قسم المقطم بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق

وسط قلق وترقب المصريين، آخر تطورات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد الصدور

خدمات

المزيد

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دارالإفتاء توضح حكم استنباط الأحكام الشرعية من ترجمة القرآن الكريم

من قصص القرآن الكريم، يعقوب عليه السلام، لماذا سُمي "إسرائيل"؟

"الإفتاء" توضح ضوابط ثياب المرأة وحدود عورتها وفقا للشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads