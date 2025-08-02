ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية في غزة إلى 162 حالة

قالت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، اليوم السبت، إن طفلًا جديدًا توفى بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية، منذ أيام وفاة 8 فلسطينيين بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، ما رفع إجمالي للوفيات إلى 162، بينهم 92 طفلًا، إثر تسجيل وفاة آخرين في الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقًا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يواجه ربع الفلسطينيين في غزة ظروفًا أشبه بالمجاعة، حيث يعاني 100 ألف طفل وسيدة من سوء التغذية الحاد، في أسوأ أزمة إنسانية تعرف غزة في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023.

ويُذكر أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، أونروا سابقًا، أن سوء التغذية بين الأطفال دون الـ5، تضاعف بين مارس ويونيو، بسبب استمرار الحصار.

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