تجهيز 628 مقرًا انتخابيًا بالبحيرة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز 628 مقرًا انتخابيًا تضم 633 لجنة فرعية، استعدادًا للانتخابات المقررة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس 2025، لاستقبال نحو 4 ملايين و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم التصويت في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، في إطار الاستعدادات المكثفة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض – وزيرة التنمية المحلية، بالانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة للعملية الانتخابية وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين.

توفير المناخ الآمن والميسر للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم

وشددت محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية، والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وتوفير المناخ الآمن والميسر للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مع التركيز على توفير أماكن انتظار مناسبة ومظللة لكبار السن وذوي الهمم، وتأمين محيط اللجان وتهيئة مداخلها بشكل لائق.

انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على مدار 24 ساعة

كما وجهت محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال النظافة والإنارة، والمرور الميداني المستمر على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها التامة من حيث الأثاث، الإنارة، التهوية، والمرافق، فضلًا عن التنسيق مع مديريات الصحة لتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف بالقرب من اللجان مؤكدة، على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الانتخابات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وذلك في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية بتفعيل مراكز السيطرة والطوارئ وضمان انتظام العملية الانتخابية بكفاءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.