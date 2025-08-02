السبت 02 أغسطس 2025
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خطوات الاستعلام عن أعلى فاتورة لاستهلاك الكهرباء

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

بدأت  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحصيل فواتير الكهرباء لشهر أغسطس عن استهلاك شهر يوليو والتي تعد أعلى الفواتير التي سيدفعها المواطنين بسبب زيادة استهلاك الكهرباء، وذلك تزامنا مع موجات الحر الشديدة التي تضرب المحافظات.

جاء ذلك وسط تحذيرات من تأخر دفع الفواتير لأكثر من أسبوعين، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يوما سيؤدي إلى تطبيق الغرامة الفورية على التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر أغسطس من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
  • اختيار قسم الخدمات.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
  • كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
  • الضغط على كلمة استعلام.

غرامات التأخر في سداد فواتير الكهرباء 

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه سيتم فرض 7% غرامة حال تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يومًا.

وشدد الجهاز في الخطاب المرسل لشركات توزيع الكهرباء على ضرورة أن يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة “الفاتورة” عند تسليمها له، وحال تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي يحتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة ويتم احتسابه اعتبارًا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد.

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