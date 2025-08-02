إحالة مدرب كرة طائرة بمصر الجديدة إلى المحاكمة بتهمة التحرش

أمرت نيابة مصر الجديدة بإحالة مدرب كرة طائرة بأحد الأندية الرياضية الشهيرة متهم بالتحرش بالفتيات في منطقة مصر الجديدة للمحاكمة الجنائية.

وكانت وزارة الداخلية تفاعلت سريعًا مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور يتضمن التحذير من التعامل مع أحد مدربي الكرة الطائرة، بدعوى تورطه في وقائع تحرش بالفتيات.

بلاغ من ولي أمر وقرار من إدارة النادي

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 من يونيو الماضي، تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد فيه بتضرره من مدرب كرة طائرة، قام بالتحرش لفظيًا بنجلته البالغة من العمر 16 عامًا، وذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما أشار في بلاغه إلى تقديم شكوى رسمية لإدارة النادي محل عمل المدرب، والتي قررت فصله عن العمل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على جهاز لاب توب وعدد من الهواتف المحمولة، يُشتبه في استخدامها ضمن الواقعة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ والمنشور المتداول.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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