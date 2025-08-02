السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة مدرب كرة طائرة بمصر الجديدة إلى المحاكمة بتهمة التحرش

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بإحالة مدرب كرة طائرة بأحد الأندية الرياضية الشهيرة متهم بالتحرش بالفتيات في منطقة مصر الجديدة للمحاكمة الجنائية. 

وكانت وزارة الداخلية تفاعلت سريعًا مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور يتضمن التحذير من التعامل مع أحد مدربي الكرة الطائرة، بدعوى تورطه في وقائع تحرش بالفتيات.

بلاغ من ولي أمر وقرار من إدارة النادي

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 من يونيو الماضي، تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد فيه بتضرره من مدرب كرة طائرة، قام بالتحرش لفظيًا بنجلته البالغة من العمر 16 عامًا، وذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما أشار في بلاغه إلى تقديم شكوى رسمية لإدارة النادي محل عمل المدرب، والتي قررت فصله عن العمل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على جهاز لاب توب وعدد من الهواتف المحمولة، يُشتبه في استخدامها ضمن الواقعة. 

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ والمنشور المتداول.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مصر الجديدة مصر الجديدة منطقة مصر الجديدة وزارة الداخلية قسم شرطة مصر الجديدة

مواد متعلقة

إجراء جديد ضد عاطل تحرش بجارته في البساتين

الأكثر قراءة

بعد كشف موعد إرساله للرئاسة، مصير تعديل الإيجار القديم وموقف زيادة الأجرة

تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية من مسكنها بالقاهرة الجديدة

الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع

أخبار مصر: مفاجأة بمنزل البلوجر أم مكة، وفاة غامضة لعم أنغام، ترامب يهدد بوتين بـ"النووي"، مأساة في زفة عريس بكفر الشيخ

ترحيل أم سجدة إلى قسم المقطم بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق

وسط قلق وترقب المصريين، آخر تطورات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد الصدور

5245 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 2 أغسطس 2025

تحقيقات موسعة لكشف ملابسات وفاة عم المطربة أنغام، وقرار عاجل من النيابة

خدمات

المزيد

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، يعقوب عليه السلام، لماذا سُمي "إسرائيل"؟

"الإفتاء" توضح ضوابط ثياب المرأة وحدود عورتها وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بتحسن الحالة الصحية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads