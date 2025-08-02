السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

الداخلية تضبط مخدرات وأسلحة وتنفذ 58 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

الداخلية تواصل حملاتها الأمنية وتضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 216 قضية مخدرات تورط فيها 245 متهم، وضُبط بحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة شملت: 1 طن و639.482 كيلو جرام حشيش، 3 طن و23.150 كيلو جرام هيدرو، قرابة 27 كيلو جرام بانجو، أكثر من 12 كيلو جرام هيروين، أكثر من 6 كيلو جرام آيس، أكثر من 3 كيلو جرام شابو، أكثر من كيلو جرام بودر، 800 جرام إستروكس، بالإضافة إلى 1066 قرص مخدر، كما تم ضبط 65 قطعة سلاح ناري متنوعة بحوزة 61 متهم، بينها 2 بندقية آلية، 18 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 42 فرد خرطوش، 63 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و171 قطعة سلاح أبيض.

تنفذ أكثر من 58 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وفى مجال تنفيذ الأحكام القضائية تم تنفيذ 58839 حكم متنوع بينها 167 حكم جناية، 19177 حكم حبس جزئي، 3618 حكم حبس مستأنف، 27496 حكم غرامة، و8381 مخالفة.

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كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين ارتكبوا 5 وقائع متنوعة، وضبط 27 متهم هارب، و15 متهم من القائمين بأعمال البلطجة، إلى جانب ضبط 321 دراجة نارية مخالفة، و21038 مخالفة مرورية، وفحص 55 سائق على الطرق السريعة تبين تعاطي 8 منهم مواد مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قضايا المخدرات حملات أمنية الأسلحة النارية وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام

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