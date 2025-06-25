ثنائي عربي مرشح لتدعيم دفاع مارسيليا الفرنسي

يفاضل نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بين نجمين دوليين عربيين من أجل تعزيز خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكرد وبن سبعيني ضمن اهتمامات مارسيليا الفرنسي

وكشفت شبكة راديو مونت كارلو أن مارسيليا يستهدف التعاقد مع الجزائري رامي بن سبعيني لاعب بوروسيا دورتموند الألماني أو المغربي نايف أكرد مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي.

وأضافت أن الأرجنتيني فاكوندو ميدينا مدافع لانس يبقى ضمن الخيارات المطروحة، لكن إدارة مارسيليا مترددة في هذا الملف بسبب مغالاة ناديه في مطالبه المادية التي تتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو.

كما لفتت إلى أن مارسيليا دعم دفاعه بصفقة جديدة بالفعل هذا الصيف بضم الإنجليزي جادون إيجان ريلي لاعب بيرنلي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز ومدافع منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما.

وذكرت أيضا أن المدافع الإنجليزي الشاب انضم لمواطنه أنجيل جوميز الذي لحق أيضا بصفوف مارسيليا هذا الصيف، وأن النادي الفرنسي يخطط لضم صفقتين جديدتين استعدادا للموسم المقبل 2025-2026.

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