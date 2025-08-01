ضبط 112 ألف مخالفة مرورية و209 سائقين يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الردع؛ في إطار الاستراتيجية المستمرة لوزارة الداخلية في فرض الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 112072 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: سير بدون تراخيص – تجاوز السرعة – الموقف العشوائي – التحدث فى الهاتف أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2882 سائقًا، وتبين إيجابية 209 منهم لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

وفي إطار تكثيف الحملات بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 1113 مخالفة مرورية متنوعة شملت: تحميل ركاب بدون تصريح – مخالفة شروط التراخيص – مخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

وأسفرت الحملات عن فحص 270 سائقًا تبين إيجابية 13 حالة تعاطٍ، بالإضافة إلى ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما القانون.

استمرار الحملات المرورية

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لتحقيق الانضباط المروري ومواجهة المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع المضبوطة.

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