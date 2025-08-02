الموعد والقناة الناقلة لمباراة تنزانيا ضد بوركينا فاسو بافتتاح أمم إفريقيا للمحليين

يلتقي تنزانيا وبوركينا فاسو منافسات النسخة الجديدة من بطولة أمم إفريقيا للمحليين “شان 2024”، مساء اليوم السبت.

ويتواجد تنزانيا وبوركينا فاسو في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات موريتانيا، مدغشقر، إفريقيا الوسطى.

موعد مباراة تنزانيا ضد بوركينا فاسو

وتنطلق صافرة مباراة تنزانيا ضد بوركينا فاسو في الثامنة مساء اليوم على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام، في الجولة الأولى من البطولة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 2 إلى 30 أغسطس في كينيا، تنزانيا وأوغندا.

القنوات الناقلة لمباراة تنزانيا أمام بوركينا فاسو

ومن المقرر أن تذاع مباراة تنزانيا أمام بوركينا فاسو عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ويسعى السنغال حامل اللقب للدفاع عن لقبه بعد فوز صعب في الجزائر العاصمة على الجزائر في عام 2022، بينما تتجه كل الأنظار إلى الثلاثي المضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قرر تأجيل بطولة أمم إفريقيا للمحليين لتقام في شهر أغسطس 2025 بدلا من شهر يناير الماضي.

ويغيب منتخب مصر للمحليين عن المشاركة في البطولة بعدما ودع من التصفيات بالخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا 3-1 في لقاء الإياب الذى أقيم باستاد هيئة قناة السويس في إياب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين، علما بأنه انتهت مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين



ويشارك في في كأس إفريقيا للمحليين “شان 2024” المقامة خلال أغسطس 2025 عدد 19 منتخب.

ويتواجد أربعة من المنتخبات العربية، وهما: المغرب في المجموعة الأولى، وموريتانيا في المجموعة الثانية، والجزائر في المجموعة الثالثة، والسودان في المجموعة الرابعة.

مجموعات كأس أمم إفريقيا للمحليين

المجموعة الأولى: المغرب، أنجولا، زامبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثانية: موريتانيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، تنزانيا، إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: الجزائر، جنوب إفريقيا ، أوغندا، غينيا ، النيجر .

المجموعة الرابعة: السنغال، السودان، نيجيريا، غينيا الاستوائية.

نظام بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وتقام مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين بمرحلة المجموعات حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان فقط من المجموعات الأربعة إلى دور ربع النهائي، ثم تستكمل البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من دور الـ 8 حتى المباراة النهائية.



جدول مواعيد مباريات ‎بطولة أمم إفريقيا للمحليين



دور المجموعات: 2 – 19 أغسطس 2025

ربع النهائي: 22 – 23 أغسطس 2025

نصف النهائي: 26 أغسطس 2025

مباراة المركز الثالث: 29 أغسطس 2025

النهائي: 30 أغسطس 2025.

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