السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة حديد تسليح بمواقع تحت الإنشاء بالتجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس شخصين تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" وبحوزتهما (كمية من حديد السقالات) واعترفا بسرقتها من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة" وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

 

 واعترف المتهمان خلال التحقيقات أنهما ارتكبا (واقعتى) سرقة بذات الأسلوب من مواقع تحت الإنشاء وسرقوا حديد السقالات منها، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيء النية (تاجر خردة)  تم ضبطه. 

وكانت قوات الأمن بقسم شرطة التجمع ألقت القبض على المتهمين وبحوزتهما المسروقات.

وتحفظ رجال المباحث على هواتف المتهمين وعلى الحديد  كأحراز بالقضية.

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة، والتي اتخذت قرارها السابق ذكره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجمع الأول القاهرة الجديدة القبض على المتهمين النيابة العامة المواقع تحت الإنشاء نيابة القاهرة الجديدة نيابة العامة قسم شرطة التجمع الأول

مواد متعلقة

الفرامل سابت، أقوال سائق ميكروباص اصطدم بحاجز الأتوبيس الترددي على الدائري

ضبط وإحضار سائق شاحنة اصطدم بعدد من السيارات بالقاهرة الجديدة

حجز قائد سيارة نقل بتهمة دهس شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية بكورنيش المعادي

لها سجل علاج نفسي، مصدر يكشف تفاصيل عن ابنة حسني مبارك المزعومة

قرار جديد في واقعة اصطدام شاحنة بعدد من السيارات بالقاهرة الجديدة

إجراء تحليل المخدرات لسائق متهم بالتحرش بطالبة في التجمع

حبس تشكيل عصابي بحوزته طن حشيش بقيمة 100 مليون جنيه

حجز سائق لاتهامه بالتحرش بطالبة في التجمع

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة بمنزل البلوجر أم مكة، وفاة غامضة لعم أنغام، ترامب يهدد بوتين بـ"النووي"، مأساة في زفة عريس بكفر الشيخ

5245 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 2 أغسطس 2025

سعر صرف الدولار أمام الجنيه صباح اليوم السبت 2 أغسطس 2025

وسط قلق وترقب المصريين، آخر تطورات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد الصدور

الزمالك يكشف اَخر تطورات مفاوضاته مع بيراميدز لضم ثنائي الفريق

حاجة تانية، درجة الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)

انخفاض البيضاء وقفزة في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 2 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بتحسن الحالة الصحية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 2 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads