حبس شخصين لاتهامهما بسرقة حديد تسليح بمواقع تحت الإنشاء بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس شخصين تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" وبحوزتهما (كمية من حديد السقالات) واعترفا بسرقتها من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة" وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات أنهما ارتكبا (واقعتى) سرقة بذات الأسلوب من مواقع تحت الإنشاء وسرقوا حديد السقالات منها، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيء النية (تاجر خردة) تم ضبطه.

وكانت قوات الأمن بقسم شرطة التجمع ألقت القبض على المتهمين وبحوزتهما المسروقات.

وتحفظ رجال المباحث على هواتف المتهمين وعلى الحديد كأحراز بالقضية.

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة، والتي اتخذت قرارها السابق ذكره.

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