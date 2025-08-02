توجيهات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ

انتهت محافظة الجيزة من استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بالدخل.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء لتوفير وسائل التأمين والتجهيزات اللوجستية والفنية بلجان ومقار الانتخابات والالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مناشدًا جميع مواطني الجيزة ممن لهم حق التصويت بالانتخابات بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني لما له من أهمية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

توفير وسائل الراحة للمواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم

وأكد المحافظ على تقديم الدعم اللوجيستي للقائمين على كل مكونات العملية الانتخابية وتوفير وسائل الراحة للمواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات بالمناطق والطرق والشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان الانتخابية، وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.



كما أكد محافظ الجيزة على ضرورة الربط بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن، والتنسيق مع مديريات الخدمات وشركات المرافق وكل القطاعات، لتكون على اتصال دائم ومستمر لمتابعة الأحداث أولًا بأول لافتًا إلى أهمية وجود ممثل من كل شركة من شركات المرافق داخل مركز السيطرة بالمحافظة على مدار يومى انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، لسرعة التواصل وحل المشكلات فور حدوثها.

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