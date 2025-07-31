الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

تكريم محافظ الجيزة
تكريم محافظ الجيزة لأوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية
ads

كرّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والإدارات التعليمية للعام الدراسي 2024/ 2025 والبالغ عددهم ثلاثة عشر طالبًا.

محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامه والدبلومات الفنية

وشملت الاحتفالية توزيع أجهزة "لاب توب" وشهادات تقدير للطلاب الأوائل تقديرًا لما حققوه من مستوى تعليمي متميّز وضعهم في صدارة الطلاب.

وفي مستهل الحفل قدَّم المحافظ خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية والإدارات التعليمية معربًا عن سعادته الكبيرة بتكريم المتفوقين باعتباره تقليدًا سنويًّا تحرص عليه المحافظة لتشجيعهم على مواصلة التميز.

وأكد أن هذا التكريم هو في المقام الأول تقديرٌ لأولياء الأمور نظرًا لدورهم المهم في دعم أبنائهم وتهيئة المناخ المناسب لهم لتحقيق التفوق.

وأشار المحافظ إلى أن وجود أبناء الجيزة ضمن قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية يعكس الجهود الكبيرة المبذولة داخل المحافظة للنهوض بالعملية التعليمية.

حرص الدولة المصرية على دعم قطاع التعليم وتطويره

كما أكد المهندس عادل النجار حرص الدولة المصرية على دعم قطاع التعليم وتطويره والارتقاء بمختلف عناصره باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ أن الدولة تسعى إلى تخريج كوادر شابة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي والمشاركة في بناء المجتمع وتقدمه، إلى جانب إنشاء العديد من المشروعات التنموية لتحقيق مستقبل أفضل للشباب.

ووجَّه محافظ الجيزة شكره وتقديره لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ودعم كامل لأبنائهم، مشيدًا بما قدموه من رعاية ومساندة في طريق التفوق.

كما وجَّه الشكر للعاملين بمديرية التربية والتعليم على ما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي مؤكدًا ضرورة بذل مزيد من الجهد في العام الدراسي المقبل.

وأعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة وحرص محافظ الجيزة على تكريمهم معبّرين عن شكرهم وتقديرهم ومؤكدين حرصهم على الاستمرار في طريق النجاح والتميّز لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

أسماء الطلاب المكرمين من محافظ الجيزة 

وشهدت الاحتفالية تكريم أوائل الشعبة الأدبية، وهم:
- الطالبة سلمى سمير وليد محمد المقيدة بمدرسة الشهيد هشام كمال طعيمة التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية. 
- الطالبة ملك محمد جمال المقيدة بمدرسة نارمر الحديثة التابعة لإدارة الدقي التعليمية.
- الطالب إبرام يوسف مكرم زاخر والطالب أحمد أمير عبد العزيز المقيدين بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بنين التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية.
- الطالبة ندى ممدوح محمود المقيدة بمدرسة المدينة التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية. 
- الطالبة روان محمد إدريس المقيدة بمجمع مدارس 6 أكتوبر القومية التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية . 
- الطالبة ريتاج أحمد رجب المقيدة بمدرسة إنسباير التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية. 
- الطالب عمار أحمد صلاح الدين المقيد بمدرسة الرؤية التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية. 
- الطالب عمر محمود عبد المنعم المقيد بمدرسة الصف الرسمية التابعة لإدارة الصف التعليمية. 
- الطالب أيمن مدحت بسيوني المقيد بمدرسة السعيدية الثانوية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية. 
- الطالب محمد مختار محمد من ذوي القدرات الخاصة (كفيف) من أوائل الشعبة الأدبية للمكفوفين، والمقيد بمدرسة النور الثانوية للمكفوفين التابعة لإدارة الدقي التعليمية.
- الطالبة آلاء سلامة عبد العزيز الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة "بستنة" والمقيدة بمدرسة الجيزة المهنية الثانوية الزراعية المشتركة. 
- الطالبة رحاب أحمد كامل الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة "إنتاج وخدمة" والمقيدة بمدرسة الهرم الفندقية المهنية التابعة لإدارة الهرم التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة الثانوية العامة اوائل الثانوية العامة الدبلومات الفنية

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: جولات ميدانية مكثفة خلال الفترة المقبلة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

محافظ الجيزة يتابع استعدادات تطوير امتداد شارع الكيلاني

الجيزة تكشف حقيقة انبعاثات روائح للغاز الطبيعي بمحيط شارع البحر الأعظم

ضبط 11.5 طن من مصنعات اللحوم والدواجن الفاسدة بالجيزة

انقطاع الكهرباء والمياه يثير غضبا واسعا في الجيزة والمحافظ يتابع الإصلاحات ميدانيا

محافظة الجيزة تعتذر للمواطنين عن أزمة انقطاع المياه وترفع طاقة التشغيل بمحطة جزيرة الذهب لـ 75%

بعد أكثر من 16 ساعة انقطاع، الجيزة تعلن عودة التيار الكهربائي لعدد من المناطق

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 8 قضاة رؤساء لمحاكم الاستئناف

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ ضد حسام حبيب لهذا السبب

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

جلسة بين الزمالك وبيراميدز لمحاولة ضم هذا الثنائي

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads