السبت 02 أغسطس 2025
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سياسة

تفاصيل تعيين 100 نائب في مجلس الشيوخ، وهذا موعد الإعلان

انتخابات
انتخابات

 يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لليوم الثاني على التوالي، لاختيار 100 نائب بالمقاعد الفردية، و100 لصالحالقائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 12 حزبًا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تنافس بمفردها.

وتبدأ انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يوم الإثنين المقبل، وتستمر لمدة يومين، على أن تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني في هذا الشأن.

قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب في مجلس الشيوخ 

ومن المقرر أن يعين رئيس الجمهورية 100 نائب يمثلون ثلث عدد أعضاء المجلس، وفق ما نص عليه قانون مجلس الشيوخ. 

ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ 

وحدد القانون ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ، وكذلك الموعد المحدد لإعلان الأسماء. 

وتنص المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

شروط يجب توافرها في المعينين بمجلس الشيوخ 

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
5. أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.

التساوي في الحقوق والواجبات بين أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين والمعينين 

وتنص المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ على: يتساوى العضو المعين والعضو المنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ضوابط التعامل حال خلو مقعد عضو مجلس الشيوخ المعين 

كما تنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

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