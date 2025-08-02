السبت 02 أغسطس 2025
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محافظات

مصرع سائق سقط من شاحنة نقل في الوادي الجديد

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي سائق مصرعه، إثر سقوطه من شاحنة نقل بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي. 


تبين مصرع “مدحت. م. أ”، 49 عامًا، سائق نقل ثقيل إثر سقوطه من أعلى شاحنة بمنطقة أبو طرطور بمركز الخارجة. 


جرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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