اعرف حقك، حالات استرجاع أو استبدال السلع وفق القانون

شراء السلع سواء من المتاجر التقليدية أو الإلكترونية قد يواجه بعض التحديات، مثل اكتشاف عيوب في المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات المعلنة، ولحماية حقوق المستهلكين وضمان تجربة شرائية عادلة، وضعت القوانين المصرية ضوابط واضحة لعمليات الاسترجاع والاستبدال، ما يضمن التوازن بين مصلحة البائع والمشتري.

حق المستهلك في الاسترجاع والاستبدال

وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يحق للمستهلك استرجاع أو استبدال السلعة في الحالات التالية:

وجود عيب في المنتج

إذا تبين وجود خلل أو عيب فني يؤثر في جودة المنتج أو يجعله غير صالح للاستخدام

عدم مطابقة المنتج للمواصفات

إذا لم تتطابق السلعة مع المواصفات المعلن عنها، سواء في الشكل أو الأداء.

تغيير الرأي خلال فترة السماح

يتيح القانون للمستهلك الحق في استرجاع السلعة دون إبداء أسباب خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، بشرط أن تكون السلعة غير مستخدمة وفي حالتها الأصلية.

تأخر التسليم

إذا تم شراء المنتج عبر الإنترنت أو الحجز المسبق وتأخر التسليم عن الموعد المحدد دون مبرر معقول

خطوات حفظ حقك في الاسترجاع أو الاستبدال

الاحتفاظ بالفاتورة

تعتبر الفاتورة أو إيصال الشراء الوثيقة الرسمية التي تثبت حقك، لذا يجب الاحتفاظ بها

قراءة سياسة المتجر

قبل الشراء، تحقق من سياسة الاسترجاع والاستبدال الخاصة بالمتجر، خاصة عند الشراء عبر الإنترنت

الإبلاغ الفوري:

في حال اكتشاف عيب أو مشكلة، تواصل فورًا مع البائع أو خدمة العملاء، مع توضيح المشكلة وإرفاق صور أو مستندات تدعم شكواك.

التوجه إلى جهاز حماية المستهلك

إذا رفض البائع استرجاع السلعة أو استبدالها دون مبرر قانوني، يمكنك تقديم شكوى رسمية لجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني.

استثناءات لا تشملها حقوق استرجاع السلعة

السلع المصنوعة خصيصًا بناءً على طلب المستهلك مثل المنتجات المخصصة أو المطبوعة، والسلع القابلة للتلف أو الاستخدام السريع مثل الأغذية، وإذا تم استخدام المنتج أو إتلافه بطريقة تمنع إعادته للحالة الأصلية.

التزامات البائع تجاه المستهلك

الالتزام بالإعلان عن سياسة الاسترجاع والاستبدال بشكل واضح ومكتوب.

تسهيل عملية الاسترجاع والاستبدال دون تعقيدات أو رسوم إضافية غير مبررة.

معالجة أي شكاوى بسرعة وشفافية لضمان رضا المستهلك.

دور جهاز حماية المستهلك

يُعتبر جهاز حماية المستهلك في مصر الجهة المسؤولة عن حماية حقوق المواطنين في مواجهة أي ممارسات تجارية غير عادلة. ويعمل الجهاز على تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها وفرض غرامات على التجار المخالفين تصل إلى مليون جنيه وتعزيز التوعية بحقوق المستهلكين من خلال حملات توعية مستمرة.

معرفة حقوقك كمتسوق أمر ضروري لضمان عدم التعرض للاستغلال أو شراء منتجات دون المستورد، فالقوانين وُضعت لحمايتك وضمان تجربة شرائية آمنة وعادلة، لذا احتفظ بفاتورتك، وافهم حقوقك جيدًا، ولا تتردد في المطالبة بها عند الحاجة.

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