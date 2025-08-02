منطقة بورسعيد تستضيف اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب "FIFA TDS"

مشروع تنمية المواهب، نظمت منطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة كابتن محمد ياسين أمس الجمعة الاختبارات الفنية لمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

وتأتي اختبارات ضمن المرحلة الثانية للاختبارات، بعد ختام المرحلة الأولى التي ضمت "القاهرة، الجيزة والقليوبية" في الفترة 28 - 30 يوليو الماضي.

علاء نبيل مشرف على مشروع تنمية المواهب

يشرف على المشروع كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وتواجد بالاختبارات أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام، ووفد الاتحاد الدولي "FIFA"، والذي ضم أنتوني بافو مدير مشروع الموهوبين في أفريقيا، لابان سكوت ليبي، هاري فارلي وليشو جورجيوسكي مكتشفي المواهب.

ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز، إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين، والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شرابي، إلى جانب راما جويلي المنسق للناشئات، كما يضم محمد اليماني، أحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًّا، صحيًّا وبدنيًّا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال المدير الفني للاتحاد وأفضل الكفاءات التدريبية.

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