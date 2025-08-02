معدلات تنفيذ مشروع "سكن كل المصريين" لمتوسطي الدخل بمدينة بدر

كشف المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية مدينة بدر عن معدلات تنفيذ مشروع "سكن كل المصريين" محور متوسطي الدخل الذي يضم عدد 44 عمارة سكنية.



وأشار إلى تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام والطرق الداخلية والزراعة مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ في كافة عناصر المشروع لضمان تقديم وحدات سكنية تليق بالمواطن المصري.



وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر أهمية الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والزراعة بالتزامن مع استكمال المرافق من أجل تسليم المشروع بصورة حضارية ومتكاملة مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية من الشركات المنفذة ورفع أي ملاحظات بشكل فوري.



وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الإسكان وخاصة لمتوسطي الدخل في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم وميسر للمواطنين في المدن الجديدة.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح عدد من قطع الأراضى بنظام حق الانتفاع بمدينة العاشر من رمضان.

وتطرح 5 قطع أراضٍ بنشاط زراعي بنظام حق الانتفاع لمدة 7 سنوات، بمساحات تتراوح ما بين 27- 350 فدان وتعقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء 5 أغسطس الجاري.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم ۳۲۰ وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 4/8/2025، والتي تم حجزها بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التسليم طبقًا للقواعد والجدول المقرر من صندوق تمويل المساكن.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم، والتنظيم الجيد لعملية التسليم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل توفير سكن ملائم للمواطنين ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تراعي احتياجات الشرائح المستهدفة والتي تحقق التنمية المستدامة وتوفر جودة حياة للمواطنين.

تقديم موعد تسليم الوحدات

وأشار المهندس هشام درويش- مستشار الوزارة، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أنه طبقا لكراسة شروط تم بيع الـ(۳۲۰) وحدة سكنية بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، وكان من المخطط لها التسليم في منتصف شهر سبتمبر،2025، ونظرًا للجهود المبذولة من أجل تسريع معدلات الإنجاز تم الانتهاء من الأعمال، وفي إطار التيسير على المواطنين، وتلبية لرغباتهم تم تقديم موعد تسليم الوحدات ليبدأ في 4 أغسطس الجاري.

وأكد المهندس هشام درويش، أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين فريق العمل بالصندوق، والذي يعزز كفاءة منظومة العمل ويُعد مساهما رئيسيا في تحقيق تلك الانجازات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم تلك الوحدات السكنية للحاجزين طبقا للضوابط التنظيمية وجدول التسليم بالصندوق، وتحقيق المستهدف بما يدعم رؤية تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات، ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

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