محافظ الإسكندرية يتابع مؤشرات حملة 100 يوم صحة على نطاق الثغر

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مؤشرات حملة ١٠٠ يوم صحة للوقوف على عدد المستفيدين من الحملة بنطاق المحافظة، وعبر عن سعادته لتقديم الإسكندرية ما يتخطى مليون خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية بعد مرور ١٥ يومًا فقط منذ بدء الحملة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات الطبية لجميع الفئات المستهدفة.

حيث نجحت الحملة في تقديم 1,081,373 خدمة طبية متكاملة للمواطنين، وشملت الخدمات العلاجية: 269,372 خدمة، والخدمات الوقائية: 752,043 خدمة، والخدمات التوعوية: 59,958 خدمة.

وتأتي هذه الجهود استمرارًا لخطة الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية والوصول بها إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض.

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