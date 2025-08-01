رياض محرز يقود أهلي جدة أمام إلتشي الإسباني

أعلن ماتياس يايسلة المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، تشكيل فريقه أمام إلتشي الإسباني في المباراة التي ستقام وديا بعد قليل في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

تشكيل أهلي جدة أمام إلتشي

موعد مباراة أهلي جدة والتشي

وتنطلق مباراة الأهلي ضد إلتشي، في تمام الساعة الـ11:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «بيناتار آرينا» في دولة إسبانيا، في إطار استعدادات الفريق الراكي للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

أهلي جدة يخوض المواجهة الودية الخامسة استعدادًا للموسم الجديد، ويتطلع إلى الفوز وتقديم أداءًا مميزًا قبل اقتراب انتهاء موسمه التحضيري، خاصة أن النتائج الماضية لم تنل قبول جمهور الأخضر.

الأهلي لم يحقق سوى فوزًا وحيدًا خلال الـ4 مواجهات الماضية، وكان ضد تيرول، بينما تلقى الراقي هزيمة أمام كومو وتعادل في مباراتين أمام هيلموند وسيلتيك قبل أن يخسر بركلات الترجيح.



ومن المقرر أن يفتتح أهلي جدة مبارياته الرسمية في الموسم الجديد من بوابة بطولة السوبر السعودي 2025، حيث يصطدم بنظيره القادسية في دور نصف النهائي يوم 20 أغسطس الجاري.

ويتواجد الأهلي السعودي في المسابقة بدلًا من الهلال السعودي الذي قرر الاعتذار عن البطولة لإراحة لاعبيه بعد بطولة كأس العالم للأندية، وإقامة معسكر خارجي في دولة ألمانيا.

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