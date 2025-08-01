الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رياض محرز يقود أهلي جدة أمام إلتشي الإسباني

اهلي جدة،فيتو
اهلي جدة،فيتو

أعلن ماتياس يايسلة المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، تشكيل فريقه أمام  إلتشي الإسباني في المباراة التي ستقام وديا بعد قليل في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

 

تشكيل أهلي جدة أمام إلتشي 

 

موعد مباراة أهلي جدة والتشي

 وتنطلق  مباراة الأهلي ضد إلتشي، في تمام الساعة الـ11:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «بيناتار آرينا» في دولة إسبانيا، في إطار استعدادات الفريق الراكي للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

أهلي جدة  يخوض المواجهة الودية الخامسة استعدادًا للموسم الجديد، ويتطلع إلى الفوز وتقديم أداءًا مميزًا قبل اقتراب انتهاء موسمه التحضيري، خاصة أن النتائج الماضية لم تنل قبول جمهور الأخضر.

الأهلي لم يحقق سوى فوزًا وحيدًا خلال الـ4 مواجهات الماضية، وكان ضد تيرول، بينما تلقى الراقي هزيمة أمام كومو وتعادل في مباراتين أمام هيلموند وسيلتيك قبل أن يخسر بركلات الترجيح.


ومن المقرر أن يفتتح أهلي جدة مبارياته الرسمية في الموسم الجديد من بوابة بطولة السوبر السعودي 2025، حيث يصطدم بنظيره القادسية في دور نصف النهائي يوم 20 أغسطس الجاري.

ويتواجد الأهلي السعودي في المسابقة بدلًا من الهلال السعودي الذي قرر الاعتذار عن البطولة لإراحة لاعبيه بعد بطولة كأس العالم للأندية، وإقامة معسكر خارجي في دولة ألمانيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلي جدة السعودي أهلي جدة السوبر السعودي فريق أهلي جدة السعودي

مواد متعلقة

قائمة الهلال السعودي لمعسكر ألمانيا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-8- 2025

بعد دخول منافس أوروبي جديد، آخر تطورات عرض نيوم الخيالي لضم مصطفى محمد

بأمر من مورينيو، فنربخشة عينه على نجم ريال مدريد

عرض مغر لأشرف داري للرحيل عن الأهلي وهذا موقف الأحمر

أفضل إستاد في العالم، أحدث الصور من ملعب الكامب نو قبل استقبال المباريات (فيديو)

موعد عودة مروان عطية للمشاركة في المباريات

في أجواء عائلية، حسام عبد المجيد يحتفل بعقد قرانه (صور)

الأكثر قراءة

غير مسبوقة وتشمل جميع مشتقاته، تعرف على نسبة الزيادة القادمة في أسعار البنزين

أخبار مصر: وفاة ومصابون في حفل محمد رمضان بالساحل، صدمة عن سعر البنزين بالزيادة القادمة، ارتفاع أسعار كوكاكولا وشويبس

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

أستاذ قانون دستوري يكشف موعد تحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر

لبنى عبد العزيز، أثارت الجدل بزواجها من منتج شهير و"خلى بالك من زوزو" جعلها ترفع شعار "غلطة وندمان عليها"

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

لحظة وفاة أحد أفراد الأمن في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي (فيديو)

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الأولى، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2025 أمام الطلاب

أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 31-7-2025

سعر القصدير اليوم الخميس

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

136 لجنة حول العالم لتصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

تفسير حلم التصوير في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 1 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads