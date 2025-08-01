تحقيقات موسعة بشأن غرق الشقيقتين هاجر وشاهندا في الرياح البحيري بالجيزة

​​​​​تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث مصرع فتاة وشقيقتها غرقا فى الرياح البحيرى بمنشأة القناطر.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان وأهل الفتاتين الذين أكدوا أنهما فتاتان شقيقتان، تعرضتا للغرق، أثناء استقلالهما قارب بالرياح البحيرى بالجيزة، وكشفت المعاينة الأولية عدم وجود أي آثار لعنف او إصابات بجسدهما، وكشف التقرير الطبي الأولية أن الغرق سبب الوفاة، وصرحت النيابة بدفن الجثتين.

أشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن فتاتين شقيقتين، تعرضتا للغرق، أثناء استقلالهما قارب بالرياح البحيرى، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثتين، وتمكنوا من انتشال جثة " هاجر"، صباح اليوم الجمعة، كما تم العثور على جثة شقيقتها شاهندا عصر اليوم.

انتشال جثة فتاة بعد غرقها بصحبة شقيقتها فى الرياح البحيرى



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بغرق فتاتين فى الرياح البحيرى، بقرية القطا التابعة لمنشأة القناطر.



وتمكن رجال الإنقاذ النهرى، من انتشال جثة فتاة بعد غرقها بصحبة شقيقتها فى الرياح البحيرى بمنشأة القناطر، حيث تم العثورعلى جثة شقيقتها صباح اليوم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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