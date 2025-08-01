الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

غارات للاحتلال تستهدف حي الأمل غرب خانيونس

غزة، فيتو
غزة، فيتو

شن جيش الاحتلال غارات إسرائيلية، استهدفت حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقبل وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر طبية في فلسطين، أن الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 10 أشخاص منذ فجر اليوم بينهم 2 من طالبي المساعدات.

ترامب: ما يجري في قطاع غزة مفجع ومؤسف وعار وكارثي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما يجري في قطاع غزة "مفجع ومؤسف وعار وكارثي".

ووصف  الرئيس الأمريكي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بـ"المفجعة والمؤسفة والكارثية"، مؤكدًا أن ما يجري "عار على الجميع"، لكنه امتنع عن تصنيفها كـ"إبادة جماعية".

وأشار إلى إلى أنه "لا يعرف إلى أين ستؤول الأمور في غزة".

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض، ردًّا على سؤال صحفي حول توصيفه لما تشهده غزة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته قدمت مؤخرا مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار، مضيفًا: "أردت فقط أن يحصل الناس على الطعام في غزة، ونحن نساعد ماليًّا في هذا الوضع". وانتقد غياب نتائج ملموسة لتلك المساعدات، قائلًا: "لا أرى أي نتائج على الأرض".

الأطفال في غزة يتضورون جوعًا

وكان ترامب قال في تصريح سابق إن: "الأطفال في غزة يتضورون جوعًا، الوضع مروع، ويجب على الجميع الاعتراف بذلك، ما لم يكونوا بلا رحمة". لكنه ربط ترامب إنهاء المعاناة في غزة بـ"استسلام حماس"، قائلًا: "الطريقة الأسرع لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هي أن تطلق حماس سراح الرهائن وتستسلم".

وتأتي هذه التصريحات وسط انتقادات متزايدة للولايات المتحدة بشأن استمرار دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، في وقت تتصاعد فيه حدة الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث تحذر منظمات الإغاثة الدولية من مستويات غير مسبوقة من الجوع والدمار.

في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيزور غزة غدًا لمراجعة سير إيصال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن ويتكوف اجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وناقشا تفاصيل المساعدات وآليات وصولها.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب سيتلقى تقريرًا مفصلًا بعد الزيارة، في وقت ينتظر فيه المجتمع الدولي تحركًا أكثر فعالية للحد من الكارثة المستمرة في قطاع غزة.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب جيش الاحتلال حماس قطاع غزة فلسطين

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