مسئولون أمريكيون: نتنياهو يسعى لإطالة أمد الصراع بغزة وهذا موقف ترامب منه

نقل موقع "ذا أتلانتك" عن مسئولين أمريكيين قولهم، اليوم الخميس: إن الرئيس ترامب أصبح يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يسعى لإطالة أمد الصراع في غزة.

ترامب يعتقد أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الصراع بغزة



وقال المسئولون الأمريكيون: إن ترامب يعتقد أن الأهداف العسكرية بغزة تحققت ونتنياهو يواصل الحرب حفاظا على سلطته والبيت الأبيض يرى أن نتنياهو يتخذ خطوات تتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل.



وأضافوا: لا نتوقع أن يحاسب ترامب نتنياهو بأي شكل من الأشكال ولا يوجد خلاف كبير بين ترامب ونتنياهو والحلفاء قد يختلفون أحيانا.



وأكدوا: أن صبر ترامب ينفد بشكل أساسي تجاه حماس وليس تجاه نتنياهو، وترامب يريد إنهاء الحرب وهو يدرك الغضب المتزايد تجاه إسرائيل من قبل مؤيدي تياره.

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