الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

مسئولون أمريكيون: نتنياهو يسعى لإطالة أمد الصراع بغزة وهذا موقف ترامب منه

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو

نقل موقع "ذا أتلانتك" عن مسئولين أمريكيين قولهم، اليوم الخميس: إن الرئيس ترامب أصبح يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يسعى لإطالة أمد الصراع في غزة.

 ترامب يعتقد أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الصراع بغزة


وقال المسئولون الأمريكيون: إن ترامب يعتقد أن الأهداف العسكرية بغزة تحققت ونتنياهو يواصل الحرب حفاظا على سلطته والبيت الأبيض يرى أن نتنياهو يتخذ خطوات تتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل.
 

وأضافوا: لا نتوقع أن يحاسب ترامب نتنياهو بأي شكل من الأشكال ولا يوجد خلاف كبير بين ترامب ونتنياهو والحلفاء قد يختلفون أحيانا.
 

وأكدوا: أن صبر ترامب ينفد بشكل أساسي تجاه حماس وليس تجاه نتنياهو، وترامب يريد إنهاء الحرب وهو يدرك الغضب المتزايد تجاه إسرائيل من قبل مؤيدي تياره.

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ترامب نتنياهو غزة

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