ضبط 600 عبوة من مستلزمات الأسنان بمطار سفنكس

أحبطت سلطات جمارك مطار سفنكس الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وفروعه محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان وعبوات طبية أخرى تخطت الستمائة وثلاثون عبوة.

وأفاد مصدر جمركي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة بيجاسوس القادمة من تركيا ضم فريق الضبط كل من مجدي عزت المشتبه علي لجنة الخط الأخضر وإسلام عبد الباقي مأمور الجمرك المكلفة بالتفتيش اليدوي وعلى جهاز الفحص بالأشعة كل من عبد المرضي رضا ومحمد جمعه عبد الباسط ومحمد كمال الدين مأموري الجمرك.

شارك في الضبط كل من: أيمن عصام ومحمد كمال مأمورا الجمرك ومحمود جابر مدير الفحص بالأشعة، أمر حسام أبو الفضل شقوير مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥ وذلك بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية، يأتي ذلك بمتابعة مستمرة من أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة احمد كجوك وزير المالية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.