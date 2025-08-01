رئيس جامعة بنها: انتهى زمن شهادات القمة ومرتب ابني الدكتور لا يرتقي لما أنفقته على تعليمه (فيديو)

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن العصر الحالي لم يعد يعتمد على الشهادات الجامعية كمجرد واجهة اجتماعية، بل أصبحت وسيلة حقيقية لتعزيز الدخل وتحقيق النجاح من خلال التوجه إلى مجالات مستقبلية واعدة مثل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسب من أجل البيزنس وخلق فرص عمل.

مبيت رئيس جامعة بنها: انتهى زمن الشهادات

وأوضح "الجيزاوي" أن الدولة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بهذه التخصصات، ونجحت في تحقيق طفرة حقيقية بها، داعيًا إلى استثمار هذا الدعم في توجيه الشباب نحو فرص العمل المستقبلية.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى ضرورة عدم إجبار الأبناء على الالتحاق بكليات بعينها لمجرد الوجاهة الاجتماعية، مؤكدًا أن سوق العمل لم يعد بحاجة إلى مزيد من خريجي كليات بعينها مثل الصيدلة وطب الأسنان ويجب الا نصر علي دخول تلك الكليات، لافتًا إلى تجربته الشخصية مع نجله الذي علمه في جامعة خاصة وأصبح طبيب أسنان، لكنه لا يحقق دخلًا يتناسب مع حجم الإنفاق الكبير على سنوات الدراسة.

رئيس جامعة بنها يشارك في احتفالية لتكريم أوائل الشهادات

جاء ذلك خلال كلمة رئيس جامعة بنها في احتفالية القليوبية أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية والإعدادية على مستوى محافظة القليوبية للعام الدراسي 2024 2025 برعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وحضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأولياء الأمور.

شمل التكريم 3 طلاب من أوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة على مستوى الجمهورية 5 طلاب من أوائل الشهادة الأزهرية القسم العلمي 6 طلاب من القسم الأدبي 3 طلاب من ذوي الهمم كفيف 2 من أوائل الدبلومات الفنية نظام خمس سنوات على مستوى الجمهورية 3 طلاب من التعليم الفندقي نظام ثلاث سنوات طالبتان من المدارس الفنية المتقدمة نظام خمس سنوات 10 طلاب من أوائل الشهادة الإعدادية العامة 10 طلاب من أوائل الإعدادية الأزهرية.

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