الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها: انتهى زمن شهادات القمة ومرتب ابني الدكتور لا يرتقي لما أنفقته على تعليمه (فيديو)

احتفالية القليوبية
احتفالية القليوبية بتكريم الأوائل، فيتو

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن العصر الحالي لم يعد يعتمد على الشهادات الجامعية كمجرد واجهة اجتماعية، بل أصبحت وسيلة حقيقية لتعزيز الدخل وتحقيق النجاح من خلال التوجه إلى مجالات مستقبلية واعدة مثل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسب من أجل البيزنس وخلق فرص عمل.

جامعة بنها تعلن توصيات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة

تكريم 44 طالبا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بنها بالقليوبية (فيديو)

مبيت رئيس جامعة بنها: انتهى زمن الشهادات

وأوضح "الجيزاوي" أن الدولة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بهذه التخصصات، ونجحت في تحقيق طفرة حقيقية بها، داعيًا إلى استثمار هذا الدعم في توجيه الشباب نحو فرص العمل المستقبلية.

وأشار رئيس جامعة بنها  إلى ضرورة عدم إجبار الأبناء على الالتحاق بكليات بعينها لمجرد الوجاهة الاجتماعية، مؤكدًا أن سوق العمل لم يعد بحاجة إلى مزيد من خريجي كليات بعينها مثل الصيدلة وطب الأسنان ويجب الا نصر علي دخول تلك الكليات، لافتًا إلى تجربته الشخصية مع نجله الذي علمه في جامعة خاصة وأصبح طبيب أسنان، لكنه لا يحقق دخلًا يتناسب مع حجم الإنفاق الكبير على سنوات الدراسة.

رئيس جامعة بنها يشارك في احتفالية لتكريم أوائل الشهادات

جاء ذلك خلال كلمة رئيس جامعة بنها في احتفالية القليوبية أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية والإعدادية على مستوى محافظة القليوبية للعام الدراسي 2024 2025 برعاية  المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وحضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأولياء الأمور.

 

شمل التكريم 3 طلاب من أوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة على مستوى الجمهورية 5 طلاب من أوائل الشهادة الأزهرية القسم العلمي 6 طلاب من القسم الأدبي 3 طلاب من ذوي الهمم كفيف 2 من أوائل الدبلومات الفنية نظام خمس سنوات على مستوى الجمهورية 3 طلاب من التعليم الفندقي نظام ثلاث سنوات طالبتان من المدارس الفنية المتقدمة نظام خمس سنوات 10 طلاب من أوائل الشهادة الإعدادية العامة 10 طلاب من أوائل الإعدادية الأزهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

مواد متعلقة

بحضور 1000طالب، طب بنها تختتم فعاليات المؤتمر السنوي للكلية

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق الجمهورية بأبو زعبل

محافظ القليوبية يوفر فرصة عمل لشاب من ذوي الهمم خلال لقاء المواطنين الأسبوعي

القليوبية تنظم ماراثون "يلا نجري ونمشي" احتفالًا بيوم الرياضة المصرية (صور)

الأكثر قراءة

توقيع الكشف الجنائي على البلوجر أم مكة والمذيعة علا شوشة بقسم ثالث أكتوبر

لحظة الانفجار في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي (فيديو)

ارتفاع عدد مصابي حفل محمد رمضان إلى 6 أشخاص والتحريات تكشف السبب (صور)

غير مسبوقة وتشمل جميع مشتقاته، تعرف على نسبة الزيادة القادمة في أسعار البنزين

منظم حفل الساحل بعد ضبطه: اللي حصل مش محاولة لاغتيال محمد رمضان وحرام أنا اللي أشيلها

هروب صاحب شركة الفاير وركس المتورطة في حادث حفل محمد رمضان بالساحل والأمن يبحث عنه

محمد رمضان يعلن وفاة أحد العاملين بحفل الساحل والأمن يضبط المتهمين (صور)

التحفظ على ياسر الحريري منظم حفل محمد رمضان في بورتو الساحل الشمالي

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الأولى، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2025 أمام الطلاب

أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 31-7-2025

سعر القصدير اليوم الخميس

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد انتقاله إلى الاتفاق السعودي.. أرقام أحمد حسن كوكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 1 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 1 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويصر على قائمة المنقولات آثم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads