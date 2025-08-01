لطلاب الثانوية العامة، جامعة بنها تطلق 6 برامج أكاديمية جديدة بكلية الزراعة

أعلنت جامعة بنها في إطار رؤيتها الطموحة لتطوير المنظومة التعليمية وتحديث البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية وسوق العمل، إطلاق 6 برامج جديدة متميزة بكلية الزراعة بمشتهر، ضمن خطتها الاستراتيجية للتحول إلى نموذج تعليمي حديث يركز على المهارات والابتكار وريادة الأعمال.

جامعة بنها تطلق 6 برامج أكاديمية جديدة بكلية الزراعة تواكب وظائف المستقبل وسوق العمل

وتشمل البرامج الجديدة المطروحة بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها الجديدة في العام الجامعي الجديد، والتي تم تصميمها وفقًا لأحدث المعايير الأكاديمية والمهنية، ما يلي:

1. برنامج هندسة النظم الحيوية



يُعنى بتطبيق مفاهيم الهندسة في تصميم وتشغيل الأنظمة الحيوية المتعلقة بالإنتاج الزراعي والغذائي.



2. برنامج أمن وسلامة الغذاء (باللغة الإنجليزية)



يهدف إلى تأهيل كوادر قادرة على ضمان جودة وسلامة الغذاء في مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع والتوزيع.



3. برنامج استصلاح واستزراع الأراضي



يُركز على تنمية واستغلال الأراضي الصحراوية والزراعية باستخدام التقنيات الحديثة.



4. برنامج التقنية الحيوية والزراعية (باللغة الإنجليزية)



يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والعلوم الزراعية لإنتاج حلول مبتكرة ومستدامة.



5. برنامج تكنولوجيا الزراعات المحمية



يتناول أساليب الزراعة الحديثة مثل الزراعة داخل الصوب، لتحقيق إنتاجية عالية وجودة أفضل.



6. برنامج الأعمال الزراعية (باللغة الإنجليزية)



يمزج بين الإدارة والعلوم الزراعية لتخريج كوادر قادرة على قيادة مشروعات زراعية ناجحة محليًا ودوليًّا.

وأوضحت إدارة الكلية أن هذه البرامج متاحة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الزراعة بمشتهر – جامعة بنها، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي:

https://fagr.bu.edu.eg/ Your future begins here

رؤية جامعة بنها

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية التي أولت في السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتخصصات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحديثة، والمجالات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستدامة.

وأضاف أن جامعة بنها تسعى من خلال هذه البرامج إلى تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي والدولي، ليس فقط كباحثين أو موظفين، بل أيضًا كرجال أعمال ومبتكرين في مجالاتهم.

ووجه رئيس جامعة بنها نصيحة للطلاب بأهمية أن يحرص الطلاب على تنمية مهاراتهم وربط دراستهم باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التعليم لم يعد يقتصر على الشهادة الأكاديمية، بل أصبح وسيلة لبناء المستقبل والتميز المهني. كما دعا الطلاب إلى استثمار الفرص الجديدة التي تتيحها الجامعة في التخصصات الحديثة التي توفر فرص عمل حقيقية وتفتح آفاقًا واسعة لريادة الأعمال والابتكار.

زراعة بنها تعلن عن اقسام جديدة، فيتو

زراعة بنها تعلن عن اقسام جديدة، فيتو

زراعة بنها تعلن عن اقسام جديدة، فيتو

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