الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

دومفريس خارج حسابات برشلونة

دومفريس
دومفريس

تقلصت بشكل كبير فرص انضمام الهولندي دينزل دومفريس، ظهير إنتر ميلان، إلى صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن بات من شبه المؤكد خروج اللاعب من دائرة اهتمامات النادي الكتالوني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو“، فإن المدير الفني هانز فليك يؤمن بأن مركز الظهير الأيمن مكتمل ولا يحتاج لتدعيمات، كما أكد الرئيس خوان لابورتا في تصريحاته الأخيرة أن الفريق أغلق ملف التعاقدات بعد ضم الظهير خوان جارسيا والمهاجم الشاب روني باردجي، بالإضافة إلى استعارة ماركوس راشفورد.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو فكرة انتقال دومفريس إلى برشلونة هذا الصيف مستبعدة تمامًا، ليواصل اللاعب مسيرته مع إنتر ميلان خلال الموسم القادم.

وكان دومفريس صاحب الـ29 عامًا أحد أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم الجبهة اليمنى في “كامب نو”، خاصة في ظل المستوى الرائع الذي قدمه خلال الموسم الماضي.

دومفريس تمكن من التألق في الموسم الماضي مع إنتر ميلان، وتمكن من التسجيل مرتين في شباك برشلونة خلال مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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