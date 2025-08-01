الجمعة 01 أغسطس 2025
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محافظات

العثور على جثة متحللة لـ مسن داخل منزله بالدقهلية

جثة متحللة، فيتو
جثة متحللة، فيتو

شهدت منطقة سندوب بمحافظة الدقهلية العثور على جثة متحللة لرجل مسن داخل منزله، خلف مجمع المدارس.

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص متحللة داخل أحد المنازل بمنطقة سندوب. وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة المباحث وقوة من الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الجثة لرجل يُدعى محروس عبد الرازق يوسف، يبلغ من العمر 65 عامًا، مقيم بمنطقة سندوب، وقد وُجدت جثته في حالة تحلل داخل منزله.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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العثور على جثة متحللة النيابة العامة لمباشرة التحقيقات جثة متحللة غرفة عمليات شرطة النجدة مستشفي المنصورة الدولي مستشفى المنصورة مديرية أمن الدقهلية

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