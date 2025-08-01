غرق طالب ثانوي ببحر محلة أبوعلي بالغربية وجهود مكثفة للبحث عن جثمانه

شهدت قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حالة من الحزن والأسى بعد غرق طالب بالمرحلة الثانوية أثناء الاستحمام في البحر القديم بالقرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حالة فرق بقرية محلة أبو علي.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث وبدأت أعمال البحث لانتشال جثمانه وسط تواجد مكثف من الأهالي الذين سادت بينهم مشاعر الحزن والدعاء بأن يتم العثور عليه في أسرع وقت.

وتبين أن الطالب يُدعى عمار العدل مقيد بالصف الأول الثانوي وكان برفقة أصدقائه وقت وقوع الحادث قبل أن يغيب عن الأنظار وسط المياه ما أثار حالة من الذعر بين الحضور.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

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