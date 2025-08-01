الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

منتخب الشباب يخوض تجربة ودية مع الاتصالات غدا

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

يدخل منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم معسكرا مغلقا للمبيت في فندق المنتخبات الوطنية اليوم وذلك استعدادا لخوض مباراة ودية مع الفريق الأول بالاتصالات فى السابعة مساء غد السبت على ملعب الهدف ضمن استعدادات أحفاد الفراعنة لكأس العالم للشباب فى تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر والذى يشارك فيه احفاد الفراعنة ضمن مجموعة تضم: تشيلي واليابان وايرلندا.

وتضم القائمة التى أعلنها الكابتن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب  ٣٣ لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي ومحمد ريشة فى حراسة المرمى ومحمد إبراهيم ومحمد عوض واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومعاذ عطية وعبد الحميد أحمد ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا ورضوان حمزاوي وعلى إيهاب وكريم احمد ومحمد عبد الله وعمر معوض وحامد عبد الله وأحمد شرف ومحمود صلاح وياسين عاطف وأحمد ناجي ويوسف صابر وأدهم كريم ومحمد هيثم وحسن صابر وأيمن امير.    

وأدى المنتخب تدريباته صباح اليوم الجمعة وسط جدية من كل اللاعبين بحثا عن التواجد فى التشكيل الأساسي للمنتخب.

وشهد المران تقسيم اللاعبين لأكثر من مجموعة حيث قاد الكابتن علاء عبده المدرب العام المجموعة الأساسية تحت إشراف نبيه وبمساعدة محمد عمر النور المدرب وقاد الكابتن أيمن طاهر تدريبات قوية الحراس المرمى.

وقال حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب إن ودية الاتصالات تسبق تجربة أخرى أمام الاهلى الأحد باستاد السلام لتحقيق أكثر استفادة من الاحتكاك القوي.

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