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دين ودنيا

في تفسير سورة المطففين، محمد سيد طنطاوي يوضح الفئة المحجوبة عن ربهم يوم القيامة

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة المطففين، الفئة المحجوبة عن الله تعالى يوم القيامة، كاشفا عن سبب ذلك.

سورة المطففين الآية 15

قال تعالى: «كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ».

سورة المطففين الآية 15
سورة المطففين الآية 15

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 من سورة المطففين 

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قال الآلوسي: "كلا" ردع وزجر عن الكسب الرائن، أو بمعنى حقا “ إنهم ”، أي: هؤلاء المكذبين ( عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُون ) لا يرونه - سبحانه - وهو - وعز وجل - حاضر ناظر لهم، بخلاف المؤمنين، فالحجاب: مجاز عن عدم الرؤية، لأن المحجوب لا يرى ما حجب، والحجب المنع، والكلام على حذف مضاف. أي: عن رؤية ربهم لممنوعن فلا يرونه - سبحانه.

وتابع الشيخ طنطاوي: واحتج مالك - رحمه الله - بهذه الآية، على رؤية المؤمنين له - تعالى -، من جهة دليل الخطاب، وإلا فلو حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص.  وقال الشافعى - رحمه الله -: لما حجب - سبحانه - قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا.

الشيخ محمد سيد طنطاوي
الشيخ محمد سيد طنطاوي

معلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوي

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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