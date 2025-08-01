كيف تحجز شقق سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا؟

شقق سكن لكل المصريين 7, كشف صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن تفاصيل التقديم إلكترونيا على شقق سكن لكل المصريين 7 بالطرح الجديد.

والطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

وخطوات التقديم كالتالي:

الخطــوة الأولــى: قيــام صاحــب الطلــب بإنشــاء حســاب علــى بوابــة مصــر الرقميــة في حالة عدم وجود حساب حالي:

1.الدخـول علـى الموقـع الرسـمي لمنصـة مصـر الرقميـة: يتعيـن علـى المواطـن التوجـه إلـى الموقـع الرسـمي لبوابـة مصـر الرقميـة عبـر الرابـط التالـي من هنا

2.اختيار «إنشاء حساب:» من الصفحة الرئيسية، يتم الضغط على زر «إنشاء حساب» لبدء إجراءات التسجيل.

3.إدخال البيانات الشخصية: يتم استيفاء البيانات المطلوبة كما يلي:

الرقم القومي.

رقم المصنع الموجود أسفل صورة البطاقة الشخصية على الجهة الأمامية، ويتكون من حروف وأرقام.

( اسم الأم الأول ) باللغة العربية.

رقم الهاتف المحمول ) شرط أن يكون مسجلًا باسم صاحب الطلب.

( البريد الإلكتروني )اختياري.

4. التحقــق مــن رقــم الهاتــف: ســيتلقى المواطــن رمــز تحقــق عبــر رســالة نصيــة (SMS) علــى رقــم الهاتــف الــذي تــم إدخالــه، ويجــب إدخــال الرمــز فــي الحقــل المخصــص لذلــك.

5.إنشاء كلمة مرور: بعد التحقق، يقوم المستخدم بإنشاء كلمة مرور تحتوي على:

حروف إنجليزية كبيرة وصغيرة. أرقام، رموز خاصة ) مثل @ أو #).

إتمام التسجيل: بمجرد إدخال كلمة المرور وتأكيدها، يكون الحساب قد تم إنشاؤه بنجاح ملاحظات هامة:

• يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

• يشترط أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجلًا باسم صاحب الحساب لضمان وصول رمز التحقق.

▪ الخطوة الثانية: دخول صاحب الطلب إلى خدمات الإسكان من خلال منصة مصر الرقمية

1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط: https://digital.gov.eg

2.الضغط على زر «تسجيل الدخول» أعلى الصفحة

3.إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور في النافذة المنبثقة.

4.الضغط على «تصفح الخدمات» بعد تسجيل الدخول.

5.من القائمة الجانبية، اختيار: «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»

▪ الخطوة الثالثة: استعراض الإعلانات المتاحة وشراء كراسة الشروط

1.اختيار الخدمة المطلوبة: «استعراض الإعلانات المتاحة وشراء كراسة الشروط».

2الضغط على زر «بدء الخدمة»

.3اختيار الإعلان المراد التقديم عليه، ثم الضغط على «التالي»

.4قـراءة الوصـف التوضيحـي لكراسـات الشـروط المطروحـة بالإعـلان ثـم اختيـار كراسـة الشـروط المـراد الحجـز بهـا، ثـم الضغـط علـى «التالـي»

.5مراجعة جدول التواريخ المرتبط بالإعلان.

.uمراجعة رسوم كراسة الشروط، ثم الضغط على «الذهاب إلى الدفع»

.7إتمــام دفــع مصاريــف التســجيل مــن خـ لال الوســائل المتاحــة علــى منصــة مصــر الرقميــة )مثــل البطاقــات البنكيــة أو المحافظ الإلكترونية(

.8إتمام الخدمة بنجاح، وتحميل كراسة الشروط بصيغة PDF





▪ الخطوة الرابعة: تقديم طلب حجز وحدة سكنية:

1.الضغط على زر «بدء الخدمة» اختيار الخدمة المطلوبة. «تقديم طلب حجز وحدة سكنية»

.2.اختيار الإعلان المراد التقديم عليه وفقا لكراسة الشروط السابق شرائها، ثم الضغط على «التالي».

3.(اختيار بيانات الإعلان )شريحة الدخل «منخفض/متوسط(» ثم الضغط على «التالي»

.4.الموافقة على شروط أحكام خدمة التقديم على حجز وحدة سكنية ثم الضغط على «موافق»

.5تظهــر البيانــات المســجلة مــن خـ لال المحــول الرقمــي لكافــة الجهــات الحكوميــة بشــكل إلكترونــي علــى صفحــة صاحــب الطلــب، حيــث يجــب أن تتــم مراجعتهــا مــن صاحــب الطلــب )وفــي حالــة وجــود أي بيانــات غيــر محدثــة يرجــى تحديــث البيانــات حتــى يمكنكــم اســتكمال إجــراءات التقديــم( وتتضمــن مــا يلــي:

أ. البيانات الأساسية طبقًا لبطاقة الرقم القومي

ب. بيانات الأبناء

-إدخال كافة البيانات المطلوبة على النحو التالي:

أ. ادخال بيانات السكن لصاحب الطلب ثم الضغط على «التالي»

ب. ادخال بيانات الزوج أو الزوجة لصاحب الطلب ثم الضغط على «التالي»

ج. ادخال بيانات العمل )مصادر الدخل( لصاحب الطلب /الزوج أو الزوجة ثم الضغط على «التالي «.7اختيار رغبة الحجز )المحافظة /المدينة /جاهزية الوحدات( المراد حجزها ثم الضغط على «التالي».8التأكد من رغبة الحجز التي تم اختيارها ثم الضغط على «حفظ»

9.يتـم التحقـق مـن بيانـات الطلـب المقـدم للتأكـد مـن صحـة البيانـات وكذلـك التأكـد مـن عـدم وجـود سـبق اسـتفادة، وفــي حالــة الموافقــة علــى اســتكمال الطلــب يتــم الضغــط علــى الجــدول الاسترشــادي للاطـلاع ثــم الضغــط علــى «التالـي»

10.يتم عرض ملخص بيانات الطلب لتعديل البيانات في حالة الرغبة أو الضغط على «التالي».11يتم الاطلاع على الإقرارات الموضحة للموافقة عليها أولا ثم الضغط على «التالي»

12.إرفـاق المسـتندات المطلوبـة والاسـتمارة والإقـرار بعـد توقيعهمـا )بصيغـة PDFبحـد أقصـى (2MB لتحميلهـا ثـم الضغـط علـى «التالـي».

.13يقــوم صاحــب الطلــب بالتوجــه الــى أحــد مكاتــب البريــد المميكنــة لســداد مقــدم جديــة الحجــز وذلــك بعــد ظهــور رقــم الطلــب بعــد 48 ســاعة مــن إتمــام عمليــة تقديــم طلــب حجــز وحــدة ســكنية.

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