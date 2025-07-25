تفاصيل حجز شقق أصحاب الأولوية لـ "سكن لكل المصريين 5"

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بـوزارة الإسكان عن تفاصيل حجز شقق أصحاب الأولوية سكن لكل المصريين 5 والتى تطرحها ضمن الطرح الثاني شقق سكن لكل المصريين 7 بعدد من المدن الجديدة.

وتطرح الوزارة وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل فقط للعملاء السابق تقدمهم على إعلان سكن لكل المصريين (5) ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم شروط الإعلان السابق) دون سبق الاستفادة

والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز.

وتطرح وحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرا لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة وتضم:

أسوان الجديدة / بنى سويف الجديدة /حدائق العاصمة/ برج العرب الجديدة / العاشر من رمضان / 15 مايو/ سوهاج الجديدة /قنا الجديدة.



ووحدات سكنية الإسكان الأخضر( تحت الإنشاء ) تسليم خلال 36 شهر( لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة أسوان الجديدة /طيبة الجديدة/أكتوبر الجديدة/حدائق أكتوبر/العاشر من رمضان/ العبور الجديدة /بدر السادات/المنيا الجديدة



وحدات سكنية جاهزة للتسليم لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة أخميم الجديدة



ووحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهر( لمنخفضي الدخل بالمحافظات البحيرة/الوادي الجديد/الدقهلية/ المنيا/مطروح شطا بمحافظة دمياط/ الغردقة بمحافظة البحر الأحمر

تمنح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم بالإعلان الثامن/العاشر/سكن3 بمدن شطا-الغردقة -عزبة البرج

ووحدات سكنية جاهزة للتسليم لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات (أسوان/بنى سويف /أسيوط/الأقصر/ الجيزة/الفيوم/المنوفية/ المنيا/ قنا ) بمساحات تتراوح بين 75م2 و90م2 ) والتخصيص عن طريق القرعة الالكترونية العشوائية.

والطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

أولوية شقق سكن لكل المصريين 5

وقررت الوزارة إتاحة التقديم لكافة العملاء ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، ولم يتمكنوا من استرداد مقدمات جدية الحجز خلال المدة السابق تحديدها ضمن الرسالة النصية SMS المرسلة على هواتفهم المحمولة، بحيث يمكنهم استرداد مقدمات جدية الحجز خلال فترة التقديم على الإعلان الجديد كحد أقصى، على أن تكون المصاريف الإدارية لكافة العملاء 350 جنيها إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل، ويستثنى العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5" من المصاريف الإدارية على أن يقوموا بسداد 150 جنيها كمصاريف للتسجيل.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وتطرح كراسة الشروط للتحميل بصورة إلكترونية "أونلاين" من خلال الرابط الإلكتروني أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، حيث يقوم المواطن بإنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية وسداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وذلك حتى يتمكن من الاطلاع على كراسة الشروط، لمنع تكرار الازدحام أمام مكاتب البريد المميكن للحصول على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

والطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمنخفضي ومتوسطي الدخل يضم عددا من الوحدات السكنية التي يقتصر التقديم عليها على العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5"، ممن هم خارج الاولوية أو غير المنطبق عليهم شروط الإعلان السابق (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن)، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز.

شقق سكن لكل المصريين تحت الإنشاء

ويمكنهم التقدم لحجز 34128 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

كما يمكنهم التقدم لحجز 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

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