أسوان تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بـ 190 لجنة (صور)

تستعد الأجهزة المختصة بمحافظة أسوان لتهيئة الأجواء أمام الناخبين لأداء حقهم الدستورى فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر انطلاقها داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس الجارى.

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالوحدات المحلية بالاستمرار فى تجهيز مقار اللجان الانتخابية لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أهمية التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف الذى يليق بزهرة الجنوب، مع التأكيد على الحيادية الكاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستى باللجان الانتخابية.

وفى هذا الصدد كلف محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالمرور على مقار اللجان الإنتخابية التى يصل عددها إلى 190 لجنة بمختلف المراكز والمدن لمتابعة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان، وأيضًا بالاستراحات الملحقة باللجان.

ووجه بضرورة أن يتوازى مع ذلك تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغير ذلك من المهام والمسئوليات الأخرى.

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